Мобильные переводы под контролем: что изменится для костанайцев с 10 ноября





С 10 ноября в Казахстане изменится порядок контроля мобильных переводов. Пороговая сумма, учитываемая при выявлении признаков предпринимательской деятельности, увеличится с 1 миллиона 20 тысяч до 1 миллиона 557 тысяч тенге.

Соответствующий приказ подписал министр финансов. Как пояснила руководитель управления департамента государственных доходов по Костанайской области Шынар Жумабай, изменения связаны с поправками в Предпринимательский кодекс. Теперь порог рассчитывается в месячных расчётных показателях вместо минимальной заработной платы.

Для передачи сведений в налоговые органы необходимо одновременное соблюдение трёх условий:

поступление переводов от 100 и более разных лиц за месяц;

повторение таких поступлений в течение трёх последовательных месяцев;

превышение общей суммы переводов за этот период в 1 миллион 557 тысяч тенге.

Соответствующие сведения банки второго уровня передают органам государственных доходов. По новым правилам будут передаваться данные за четвёртый квартал текущего года.

В ведомстве пояснили, что цель контроля — выявлять незарегистрированную предпринимательскую деятельность, когда физические лица принимают оплату за товары и услуги мобильными переводами.

При этом запрета на переводы между физическими лицами нет. Автоматическая блокировка счетов при выявлении указанных признаков не предусмотрена. Сначала гражданину направят уведомление, после чего может быть назначена налоговая проверка.

В Костанайской области вернули государству землю стоимостью более 9 млн тенге В Сарыкольском районе в государственную собственность возвращён участок площадью три гектара, который несколько лет не...

В Костанае изменились тарифы на вывоз мусора С 25 октября 2026 года в Костанае действуют новые тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и...