В Костанайской области вернули государству землю стоимостью более 9 млн тенге





В Сарыкольском районе в государственную собственность возвращён участок площадью три гектара, который несколько лет не использовался по назначению. Его кадастровая стоимость превышает 9 млн тенге, сообщили в прокуратуре района.

Участок предоставили в 2021 году для строительства животноводческой базы. Однако строительство объекта так и не началось.

Нарушение выявили при анализе соблюдения земельного законодательства. После принятых прокуратурой мер землю вернули государству.

В дальнейшем участок могут предоставить предпринимателям для реализации инвестиционных проектов, создания новых объектов бизнеса и развития сельского хозяйства.

В прокуратуре отметили, что работа по выявлению неиспользуемых земель и их вовлечению в экономический оборот продолжается.

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