В Костанайской области вернули государству землю стоимостью более 9 млн тенге

В Сарыкольском районе в государственную собственность возвращён участок площадью три гектара, который несколько лет не использовался по назначению. Его кадастровая стоимость превышает 9 млн тенге, сообщили в прокуратуре района.
Участок предоставили в 2021 году для строительства животноводческой базы. Однако строительство объекта так и не началось.
Нарушение выявили при анализе соблюдения земельного законодательства. После принятых прокуратурой мер землю вернули государству.
В дальнейшем участок могут предоставить предпринимателям для реализации инвестиционных проектов, создания новых объектов бизнеса и развития сельского хозяйства.
В прокуратуре отметили, что работа по выявлению неиспользуемых земель и их вовлечению в экономический оборот продолжается.
В Костанае задержали несовершеннолетнего по подозрению в убийстве 86-летнего мужчины
Мобильные переводы под контролем: что изменится для костанайцев с 10 ноября
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.