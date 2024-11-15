Новая граница в промилле: что предлагают изменить при проверке водителей





В Казахстане предлагают считать показателем употребления алкоголя содержание спирта в организме водителя от 0,3 промилле. Соответствующий проект приказа прошёл обсуждение и готовится к согласованию с государственными органами, в первую очередь с Минюстом и МВД.

Об этом 3 ноября в кулуарах правительства рассказала директор Департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнара Сарсенбаева, сообщает Zakon.kz.

«Проектом приказа предлагается утвердить следующую норму: если будет зафиксирован 0,3 промилле и выше, то такой показатель будет считаться фактом употребления алкоголя», — пояснила она.

По словам Сарсенбаевой, показатели ниже этого уровня предлагается относить к эндогенному алкоголю — спирту, который естественным образом образуется в организме в процессе обмена веществ. Такая градация, как ожидается, поможет разрешать спорные ситуации при освидетельствовании водителей.

«Если алкотестер выявит 0,2 промилле, то здесь можно будет поставить точку», — отметила представитель Минздрава.

При этом медицинское освидетельствование останется комплексным. Специалисты учитывают не только показания алкотестера, но и речь, взгляд, движения и координацию человека, а также результаты лабораторных исследований. На основании этих данных определяют степень алкогольного опьянения.

Документ могут согласовать и утвердить в конце 2026 года или в начале 2027 года. Пока предложенная норма не принята.

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