Отсрочка и освобождение от армии: в Казахстане обновили правила оформления документов





Министерство обороны Казахстана внесло изменения в правила оказания государственных услуг, связанных с воинским учётом, выдачей военных билетов, а также оформлением документов об отсрочке и освобождении от службы, сообщает NUR.KZ.

Приказ опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов. Документ уточняет условия предоставления услуг и порядок действий при обнаружении ошибок в документах. В приложениях также перечислены основания для отсрочки и освобождения от воинской службы.

Кому предоставляют отсрочку

Отсрочка предусмотрена по семейным обстоятельствам, для продолжения образования, по состоянию здоровья и по другим основаниям.

В частности, рассчитывать на неё могут граждане, состоящие в браке и имеющие одного или нескольких детей, а также отцы, воспитывающие детей без матери.

Отдельные основания предусмотрены для тех, кто ухаживает за нуждающимися в посторонней помощи членами семьи. При этом учитывается отсутствие других лиц, обязанных по закону их содержать. Отсрочка также предусмотрена для граждан, содержащих людей, которые ранее воспитывали их не менее двух лет после утраты родительского попечения.

В перечень входят учащиеся на период обучения, педагоги указанных в документе организаций образования, врачи, постоянно работающие по специальности в сельской местности, и депутаты.

Кроме того, отсрочка предусмотрена для отдельных специалистов гражданской авиации, членов экипажей судов и лиц, проходящих первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов. Она также предоставляется тем, в отношении кого ведётся дознание, предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом.

Кого освобождают от службы

В документе перечислены следующие категории:

граждане, признанные негодными к воинской службе по состоянию здоровья;

достигшие 27 лет и ранее не призванные на срочную службу на законных основаниях;

граждане, чьи отец, мать, брат или сестра погибли, умерли либо получили инвалидность первой или второй группы при исполнении служебных обязанностей во время воинской службы;

прошедшие воинскую или альтернативную службу в другом государстве;

проходившие службу в специальных государственных органах Казахстана, за исключением предусмотренных законом случаев;

граждане, имеющие учёную степень;

священнослужители зарегистрированных религиозных объединений.

Приказ официально опубликован 3 ноября и вступит в силу 13 ноября. Полный текст доступен в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов.

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