Кукла Машенька — главная героиня самого первого спектакля Костанайского областного театра кукол, поставленного в 1986 году. Актёры вспоминают, что создавали её с особой любовью, вкладывая в образ частичку души. Именно с этой постановки началась история театра, которому в этом году исполняется 40 лет.
За десятилетия коллектив прошёл через переезды и переформирование, менялись декорации и репертуар, но неизменной оставалась преданность сцене и зрителю. В 2012 году театр обрёл собственное здание, что позволило сосредоточиться на творчестве и развитии.
По словам актрисы Юлии Семёновой, за 40 лет проделана большая работа, создана прочная база для дальнейшего роста и выхода на международный уровень.
К юбилею в стенах театра открыли музей, где собраны материалы об истории создания коллектива и его знаковых постановках. Кроме того, выпущена книга, посвящённая становлению и развитию театра.
Художественный руководитель Анара Жанбекова отметила, что в издании подробно рассказано о том, как возникла идея создания кукольного театра. Отправной точкой стал указ от 19 февраля 1986 года, однако этому предшествовала большая работа людей, стоявших у истоков учреждения.
Праздничную программу украсил спектакль «Мен» — социальный проект, поднимающий проблему буллинга. Постановка уже получила признание на республиканских и международных фестивалях. Сегодня коллектив приглашают представить свои проекты в Турции и Южной Корее, что подтверждает высокий уровень мастерства костанайских актёров.
