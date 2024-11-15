Продажа под диктовку мошенников: в Костанае вовремя остановили сделку

В Костанае удалось предотвратить возможное мошенничество благодаря внимательности сотрудников автосалона и оперативной работе полиции.

9 апреля 2026 года в подразделение по противодействию киберпреступности поступила информация от Toyota Center города Костанай о подозрительной попытке продажи автомобиля. В автосалон обратилась женщина, намеревавшаяся продать Chevrolet Nexia по цене значительно ниже рыночной.

По данным сотрудников центра, средняя стоимость автомобиля данной категории превышает 5 миллионов тенге. Однако женщина без колебаний согласилась на минимальную цену, пояснив, что срочно нуждается в деньгах. При этом она постоянно находилась на связи с неизвестными лицами, которые давали ей указания.

Подозрительное поведение клиентки насторожило менеджера, который решил проверить ситуацию и предложил заниженную стоимость. После согласия без попытки торга стало очевидно, что женщина может действовать под влиянием мошенников. Сотрудник незамедлительно сообщил об этом в полицию.

На место прибыли правоохранители, которые провели профилактическую беседу. В ходе разбирательства выяснилось, что женщина действительно находится под влиянием злоумышленников и не до конца осознаёт происходящее.

Позже её доставили в Управление полиции Костаная, где разъяснительную работу провёл начальник подразделения, полковник полиции Болат Иманов. Только после этого женщина осознала, что могла стать жертвой мошеннической схемы.

Установлено, что она является жительницей Рудного. Для её безопасности было организовано сопровождение в Управление полиции Рудного, чтобы исключить повторное влияние мошенников.

Правоохранительные органы напоминают: при любых сомнительных финансовых операциях важно сохранять бдительность и не следовать указаниям неизвестных лиц.

