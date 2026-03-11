Сотрудники Департамент полиции Костанайской области выявили 26-летнюю жительницу региона, которая занималась активацией сим-карт для интернет-мошенников.
По данным правоохранительных органов, женщина регистрировала на активированные номера аккаунты в мессенджере WhatsApp, после чего передавала доступ третьим лицам. Именно с таких номеров злоумышленники совершают звонки и отправляют сообщения потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или различных организаций.
Как установили полицейские, подозреваемая получала вознаграждение за активацию сим-карт. Оплата поступала в криптовалюте, после чего средства выводились на банковские счета.
В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 6 мобильных телефонов, 3 планшета и около 400 сим-карт различных операторов связи.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.
