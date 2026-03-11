USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

400 сим-карт и десятки устройств: в Костанайской области выявлен активатор номеров для интернет-мошенников

— Сегодня, 16:04
Изображение для новости: 400 сим-карт и десятки устройств: в Костанайской области выявлен активатор номеров для интернет-мошенников

Фото пресс-службы ДП

Сотрудники Департамент полиции Костанайской области выявили 26-летнюю жительницу региона, которая занималась активацией сим-карт для интернет-мошенников.

По данным правоохранительных органов, женщина регистрировала на активированные номера аккаунты в мессенджере WhatsApp, после чего передавала доступ третьим лицам. Именно с таких номеров злоумышленники совершают звонки и отправляют сообщения потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или различных организаций.

Изображение 3 для 400 сим-карт и десятки устройств: в Костанайской области выявлен активатор номеров для интернет-мошенников

Как установили полицейские, подозреваемая получала вознаграждение за активацию сим-карт. Оплата поступала в криптовалюте, после чего средства выводились на банковские счета.

В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 6 мобильных телефонов, 3 планшета и около 400 сим-карт различных операторов связи.

Изображение 4 для 400 сим-карт и десятки устройств: в Костанайской области выявлен активатор номеров для интернет-мошенников

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.



Теги:


