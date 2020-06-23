42 млн тенге должно предприятие своим работникам в Костанайской области

Почти 65 млн тенге должны предприятия Костанайской области своим работникам. При чем самая большая сумма долга — 42 млн тенге, у Аулиекольской организации, которая выкупила обанкротившиеся ТОО. Глава региона поручил провести проверку на этом предприятии, ведь, как оказалось, там есть и другие проблемы, передает alau.kz

В Костанайской области сейчас два предприятия проходят процедуру банкротства. Это ТОО «Улан» в городе Костанай. Предприятие задолжало работникам больше 12 млн тенге. И товарищество «Болашак А» в Аулиекольском районе, оно должно 4,5 млн тенге 65 работникам. «Болашак А» было выкуплено.

«ТОО «Asmadin Project» зарегистрирован в органах юстиции с июня 2016 года, которым было выкуплено предприятие ТОО «Болашак А» с имеющейся задолженностью по заработной плате перед работниками предприятия 36,7 млн. тенге. Данная задолженность погашалась поэтапно на протяжении двух лет. за период существования предприятие четырежды сменило руководство», — рассказал аким Аулиекольского района Ерлан Теменов.

Как выяснилось, за предприятием «Болашак А» все еще числится имущество, которое не было передано на баланс выкупившего его «Asmadin Project». Это машина «лексус», здание детского сада, тепловоз, 3 автомобильных крана. Все это вызвало вопросы у акима области.

«Есть такое выражение, попахивает лжебанкротством. Попахивает, мы не можем говорить, что это лжебанкротство, потому что не доказано, но тут департамент экономических расследований тоже должен заниматься, департамент госдоходов тоже надо заниматься этим предприятием. Получается одно предприятие они закрывают «Болашак А», долги не погашает перед 65 работниками и переводят туда товарно-материальные ценности по низкой цене», — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Архимед Мухамбетов указал, что этот вопрос он берет на личный контроль. Тем более, что долги перед работниками не только у обанкротившегося «Болашак А», но и у «Asmadin Project». Чиновники провели проверку и выяснилось, что это предприятие на сегодняшний день, должно своим работникам 42 млн тенге. Это долги по заработной плате и отпускным. Большая сумма долга у предприятия и по налогам.

«Почти 141 млн тенге вы говорите долги по налогам, ИПН, ОПВ, людей без пенсионных отчислений оставляют. То есть это очень серьезные долги», — добавил Архимед Мухамбетов.

Задолженность по заработной плате перед работникам имеют еще 4 предприятия. Три из них в Житикаринском районе, это ТОО Алтын Орда-9″, ТОО «SHER-777», ТОО «ГРК Тохтар», и в Рудном ТОО «Вагоностроительный завод». В общей сложности работникам области задержана заработная плата в размере 65 млн тенге. На всех предприятиях указывают, что в ближайшее время погасят все долги перед работниками.

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