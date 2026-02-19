В Костанайском районе очередникам вручили ключи от квартир в новом микрорайоне «Астана». В ближайшее время 43 семьи начнут обживать дома №8, 9 и 10.

Масштабная застройка продолжается

В прошлом году в микрорайоне возвели 10 пятиэтажных домов. Сегодня здесь доступны к продаже 450 квартир с чистовой отделкой.

В этом году планируется строительство ещё 13 пятиэтажек. Кроме того, как сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, начнётся возведение 16 новых домов — 12 девятиэтажных и четырёх 17-этажных.

По словам главы региона, застройка будет вестись активно. В микрорайоне также предусмотрено строительство современного Дворца спорта для проведения спортивных и культурных мероприятий.

Льготная ипотека и доступная цена

Очередники приобретают жильё через Отбасы банк на льготных условиях. Стоимость квадратного метра составляет 254 тысячи тенге.

Так, новосёл Темиргали Тасмагамбетов, состоявший в очереди с 2013 года, оформил займ на двухкомнатную квартиру стоимостью 14 миллионов 600 тысяч тенге сроком на 16 лет. Ежемесячный платёж составляет около 76 тысяч тенге.

При распределении квартир первоочередное право предоставляется социально уязвимым категориям граждан.

Развитие инфраструктуры

Микрорайон будет развиваться комплексно. Уже определена территория под строительство торгово-развлекательного центра. Здесь также появятся школа, детский сад и другие социальные объекты.

Через дорогу, в лесном массиве, по поручению главы государства планируется строительство эко-парка.

По проекту в микрорайонах «Астана» и «Байтерек» будет возведено 154 дома этажностью от пяти до 24 этажей. Общая площадь застройки превысит один миллион квадратных метров, а проживать здесь смогут около 60 тысяч человек.

