За первые 20 дней января на дорогах Костанайской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 54 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в полиции региона.
Большинство аварий — 36 ДТП — произошло в населённых пунктах. Ещё восемь зафиксированы на автодорогах областного и республиканского значения. Два человека погибли: один — в ДТП на территории одного из посёлков, второй — на загородной трассе.
Меры по снижению аварийности
Для стабилизации дорожной обстановки полиция усиливает профилактическую работу. В регионе увеличена плотность автопатрулей, а также внедряются автоматические средства контроля.
С 16 января на двух наиболее оживлённых и недавно ставших платными трассах — KAZ19 «Костанай – Денисовка» и KAZ03 «Костанай – граница РФ» — начали работу комплексы автоматической фиксации нарушений «Зерек-2» , установленные на арках КазАвтоЖол.
Где установлены комплексы «Зерек-2»
Как пояснила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова, системы фиксируют превышение скоростного режима.
Арки с комплексами размещены:
- в районе жилого массива Кунай;
- вблизи посёлков Юбилейный и Тобыл района Беимбета Майлина;
- в районе Денисовки;
- на направлении Карабалыкского района — три комплекса.
На карабалыкской трассе камеры установлены:
- в районе посёлка Озёрное;
- на перекрёстке, ведущем к посёлку Тогузак;
- в районе поста Кайрак.
В полиции подчёркивают, что внедрение автоматических комплексов направлено на снижение аварийности и дисциплинирование водителей, особенно в условиях зимних дорог.
