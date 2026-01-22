За первые 20 дней января на дорогах Костанайской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 54 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в полиции региона.

Большинство аварий — 36 ДТП — произошло в населённых пунктах. Ещё восемь зафиксированы на автодорогах областного и республиканского значения. Два человека погибли: один — в ДТП на территории одного из посёлков, второй — на загородной трассе.

Меры по снижению аварийности

Для стабилизации дорожной обстановки полиция усиливает профилактическую работу. В регионе увеличена плотность автопатрулей, а также внедряются автоматические средства контроля.

С 16 января на двух наиболее оживлённых и недавно ставших платными трассах — KAZ19 «Костанай – Денисовка» и KAZ03 «Костанай – граница РФ» — начали работу комплексы автоматической фиксации нарушений «Зерек-2» , установленные на арках КазАвтоЖол.

Где установлены комплексы «Зерек-2»

Как пояснила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова, системы фиксируют превышение скоростного режима.

Арки с комплексами размещены:

в районе жилого массива Кунай ;

; вблизи посёлков Юбилейный и Тобыл района Беимбета Майлина;

и района Беимбета Майлина; в районе Денисовки ;

; на направлении Карабалыкского района — три комплекса.

На карабалыкской трассе камеры установлены:

в районе посёлка Озёрное ;

; на перекрёстке, ведущем к посёлку Тогузак ;

; в районе поста Кайрак.

В полиции подчёркивают, что внедрение автоматических комплексов направлено на снижение аварийности и дисциплинирование водителей, особенно в условиях зимних дорог.

