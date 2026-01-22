USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

44 ДТП: на дорогах Костанайской области усиливают контроль скорости

— Сегодня, 12:02
Изображение для новости: 44 ДТП: на дорогах Костанайской области усиливают контроль скорости

Фото ДП

За первые 20 дней января на дорогах Костанайской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 54 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в полиции региона.

Большинство аварий — 36 ДТП — произошло в населённых пунктах. Ещё восемь зафиксированы на автодорогах областного и республиканского значения. Два человека погибли: один — в ДТП на территории одного из посёлков, второй — на загородной трассе.

Меры по снижению аварийности

Для стабилизации дорожной обстановки полиция усиливает профилактическую работу. В регионе увеличена плотность автопатрулей, а также внедряются автоматические средства контроля.

С 16 января на двух наиболее оживлённых и недавно ставших платными трассах — KAZ19 «Костанай – Денисовка» и KAZ03 «Костанай – граница РФ» — начали работу комплексы автоматической фиксации нарушений «Зерек-2» , установленные на арках КазАвтоЖол.

Где установлены комплексы «Зерек-2»

Как пояснила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова, системы фиксируют превышение скоростного режима.

Арки с комплексами размещены:

  • в районе жилого массива Кунай;
  • вблизи посёлков Юбилейный и Тобыл района Беимбета Майлина;
  • в районе Денисовки;
  • на направлении Карабалыкского районатри комплекса.

На карабалыкской трассе камеры установлены:

  • в районе посёлка Озёрное;
  • на перекрёстке, ведущем к посёлку Тогузак;
  • в районе поста Кайрак.

В полиции подчёркивают, что внедрение автоматических комплексов направлено на снижение аварийности и дисциплинирование водителей, особенно в условиях зимних дорог.



