45 млрд тенге выделено на ремонт дорог в Костанайской области

В Костанайской области начался сезон ремонта дорог. В этом году на него выделено почти 45 млрд тенге. Но, оказалось, что не во всех районах приступили к обновлению дорожного полотна. Аким области поручил усилить контроль за проведением этих работ и завершить их в срок до 1 октября, передает alau.kz

На костанайских дорогах жаркий сезон. Почти по всем запланированным на этот год объектам проведены конкурсные процедуры, определено, где и какой подрядчик будет проводить ремонт, и сколько на это потребуется денег. Как оказалось, в планах у чиновников 281 проект по ремонту, на сумму почти в 45 млрд тенге. Ремонт проводится по нескольким госпрограммам.

«По 28 объектам, реализуемых по программе «Нұрлы жол» строительно-монтажные работы начаты. Проведены работы по фрезерованию, рыхлению асфальтобетонного покрытия – 84 км, ресайклирование с добавлением нового материала – 70 км, устройство асфальтобетонного покрытия – 56 км» — рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев.

В целом ремонт по «Нурлы жол» идет, но вот на некоторые участки подрядчик с техникой пока еще не пришел. Это в Карабалыкском районе 25 км участка Тогузак-Бурли-Михайловка и подъезд к селу Мариновка. В Карасуском районе участок Карасу-Большая Чураковка-Новоселовка-Новопавловка здесь планируется заменить 6 км асфальта и подъезд к селу Амангельды. В Наурзумском районе 25 км на участке Уленды-Буревестник и в городе Аркалык 31 км. Также не начата замена асфальта на подъезде к некоторым селам в районах Костанайский и Сарыкольский.

«Из 146 объектов по программе «Дорожной карты занятости» строительно-монтажные работы не начаты по 40 объектам. Это следующие районы — Алтынсаринский район, Амангельдинский район, Аулиекольский район, район Беимбета Майлина, Джангельдинский район, Карасуский район, Костанайский район, Мендыкаринский район, Сарыкольский район, Узункольский район, Камыстинский районы», — пояснил Олжас Нургалиев.

Также неизвестно когда начнется ремонт на улице Сьянова, там все еще не определен подрядчик. По словам Олжаса Нургалиева, работы на многих участках не начаты по объективной причине. Оказалось, что подрядные организации взяли на себя по несколько проектов в разных районах. Поэтому они не могут начать одновременно. Аким области поручил взять этот вопрос на контроль и составить для них отдельный график.

«Должен четкий график. Срывов не должно быть. Не надо верить словам. Некоторые напишут, вот мы через месяц там начнем, потом в другом месте и так далее. Лето короткое у нас, северный регион. Максимум, что мы можем опоры устанавливать, освещение, бордюры и так далее. В октябре-ноябре месяце, но не больше», — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Архимед Мухамбетов поручил завершить работы по обновлению полотна по всем запланированным участкам до 1 октября.

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