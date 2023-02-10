459 млн тенге привлечённых средств. Дело о финпирамиде рассматривают в суде Костаная

Дело о создании финансовой пирамиды рассматривают в костанайском суде №2. По мнению обвинения, 63-летний Игорь Грановский создал потребительский кооператив по льготному приобретению квартир и машин, который, не имел лицензии.

Каждый пайщик должен был привести еще одного, и в итоге их набралось более 4,5 сотен человек. В суде некоторые из потерпевших рассказали, как узнали о кооперативе, какие средства им пришлось вложить, чтобы в итоге ничего не получить.

В 2018 году в поселке Качар, где проживает Ирина Кравец с семьёй, появились визитки с рекламой потребительского кооператива «Лучший выбор 2018». Реклама гласила, что вступившие в предприятие смогут приобрести любое жильё, с первоначальным взносом от 1-ого % стоимости. Как раз тогда семья Ирины решила купить свое жилье. Люди поехали в Костанай, обратились в кооператив за разъяснениями. Женщина признается, что сомнения в успехе предприятия у них были.

«Но, нас остановило то, что лицензия вроде бы как от государства, ему помогает. Все его грамоты, все казалось, что ему помогает государство. Поэтому, мы вот на это и клюнули», — «, — рассказала потерпевшая Ирина Кравец.

Ирина рассказывает, что с ней и с супругом разговаривал лично Игорь Грановский. Он сейчас проходит по делу обвиняемым. Он, и ещё одна женщина, подробно рассказали об условиях вступления в созданный ими потребительский кооператив

«Вот, если мы хотим квартиру за шесть, мы должны были миллион восемьсот им вложить. 1, 2 это шло, как будто бы первоначальный взнос, 600 тысяч это им за работу. И вот тут все расписывается, сколько месяцев мы потом должны были, по сколько, платили бы мы», — рассказала потерпевшая Ирина Кравец.

На самом деле, согласно обвинению, у предприятия «Лучший выбор — 2018», созданного Игорем Грановским, отсутствовала лицензия, что уже является признаком финансовой пирамиды. Кроме того, каждый вступивший должен был привести еще одного вкладчика, и конечной целью было легкое обогащение за их счет. Филиалы кооператива были в разных районах Костанайской области, а также в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях. По делу проходит 17 потерпевших, ущерб которых составляет от 860 000 тенге до 5,5 млн тенге. Одна из них Мендибеке Галиева из Карабалыка.

Мендибике Галиева, потерпевшая:

— Я у родственников, у всех заняла, 800 тысяч вложила. Раз пошла, второй раз… «Обождите, обождите». Ждала вот так вот… И вот, по сегодняшний день, ни ответа, ни привета.

— Как вы узнали о том, что этот кооператив существует?

— Мне соседка пришла.

Так же, от знакомых и родственников услышали о предприятии и другие потерпевшие. В итоге, как гласит обвинение, в кооператив вошли 458 пайщиков. Все вкладывались в льготную покупку жилья и машин. За три с лишним года, Грановский привлек более 459 миллионов тенге. Часть из них была потрачена на приобретение 77 объектов недвижимости и 5 машин. Их получили те, кто вложился первым. Еще на первом заседании подсудимый вину полностью не признал. На процессе продолжается допрос потерпевших.

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