USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

47 тысяч камер работают в Костанайской области: необходимо в полтора раза больше

— Сегодня, 09:08
Изображение для новости: 47 тысяч камер работают в Костанайской области: необходимо в полтора раза больше

alau.kz

За последние пять лет общий уровень преступности в Костанайской области снизился на 40%. Такие данные озвучили в региональном департаменте полиции.

За это же время количество камер видеонаблюдения увеличилось в 14 раз. Сегодня в городах области функционируют центры оперативного управления, куда в круглосуточном режиме поступают данные со всех камер.

В районах откроют ещё 15 центров

Как сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Фазуллин , в текущем году планируется внедрить 15 центров оперативного управления в районах.

В каждом из них установят по 72 камеры наружного видеонаблюдения и по пять автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД.

Также в автоматический режим переводятся процессы приёма и регистрации сообщений, а данные о состоянии правопорядка будут систематизироваться в единой системе.

Для мирового стандарта нужно ещё 76 тысяч камер

По словам руководства полиции, сейчас в регионе действует почти 47 тысяч камер.

Для полноценного охвата территории и достижения мирового стандарта — 15 камер на 100 человек — необходимо дополнительно установить ещё около 76 тысяч устройств видеонаблюдения.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.