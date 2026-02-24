За последние пять лет общий уровень преступности в Костанайской области снизился на 40%. Такие данные озвучили в региональном департаменте полиции.

За это же время количество камер видеонаблюдения увеличилось в 14 раз. Сегодня в городах области функционируют центры оперативного управления, куда в круглосуточном режиме поступают данные со всех камер.

В районах откроют ещё 15 центров

Как сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Фазуллин , в текущем году планируется внедрить 15 центров оперативного управления в районах.

В каждом из них установят по 72 камеры наружного видеонаблюдения и по пять автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД.

Также в автоматический режим переводятся процессы приёма и регистрации сообщений, а данные о состоянии правопорядка будут систематизироваться в единой системе.

Для мирового стандарта нужно ещё 76 тысяч камер

По словам руководства полиции, сейчас в регионе действует почти 47 тысяч камер.

Для полноценного охвата территории и достижения мирового стандарта — 15 камер на 100 человек — необходимо дополнительно установить ещё около 76 тысяч устройств видеонаблюдения.

Специальное предложение на Changan CS55 Plus и Uni-V Выбор автомобиля - всегда вопрос личных задач и привычек. Кому-то важны пространство и универсальность, кому-то...

При пожаре в Сарыкольском районе спасатели вынесли четыре газовых баллона Минувшей ночью на пульт службы «112» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в...

Информация для учащихся школ Костанайской области В Костанай 25 февраля 2026 года из-за понижения температуры воздуха до –28 градусов и скорости...