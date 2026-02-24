За последние пять лет общий уровень преступности в Костанайской области снизился на 40%. Такие данные озвучили в региональном департаменте полиции.
За это же время количество камер видеонаблюдения увеличилось в 14 раз. Сегодня в городах области функционируют центры оперативного управления, куда в круглосуточном режиме поступают данные со всех камер.
В районах откроют ещё 15 центров
Как сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Фазуллин , в текущем году планируется внедрить 15 центров оперативного управления в районах.
В каждом из них установят по 72 камеры наружного видеонаблюдения и по пять автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД.
Также в автоматический режим переводятся процессы приёма и регистрации сообщений, а данные о состоянии правопорядка будут систематизироваться в единой системе.
Для мирового стандарта нужно ещё 76 тысяч камер
По словам руководства полиции, сейчас в регионе действует почти 47 тысяч камер.
Для полноценного охвата территории и достижения мирового стандарта — 15 камер на 100 человек — необходимо дополнительно установить ещё около 76 тысяч устройств видеонаблюдения.
