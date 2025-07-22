По состоянию на 1 июля 2025 года работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 5,1 млн работников на сумму 464 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения РК.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя (далее – ОПВР), которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году – 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.

Перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.

Необходимо отметить, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.

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