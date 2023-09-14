500 сёл могут упразднить в Казахстане

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Сообщается, что за последние 10 лет в Казахстане заметна тенденция сокращения сельского населения и количества сельских населённых пунктов. Только с 2012 по 2022 годы сельское население уменьшилось на 500 тысяч человек — с 7,6 до 7,5 миллиона, а количество сёл сократилось с 6,9 до 6,3 тысячи.
Согласно данным местных исполнительных органов, к началу 2023 года в Казахстане насчитывается 549 сёл с населением менее 50 человек. В них проживает более 14 тысяч человек. Они-то потенциально и могут быть упразднены, поскольку, согласно Закону Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», населённым пунктом считается территория с численностью постоянного населения не менее 50 человек.
Сообщается также, что основным фактором миграции сельчан стали невыносимые условия жизни. Часто в сёлах нет воды, необходимой инфраструктуры, мест для отдыха, возможностей для развития и работы.