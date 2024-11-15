520 тысяч «квадратов»: в Костанайской области наращивают строительство жилья

В Костанайской области в 2026 году планируют ввести около 520 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет о многоквартирных домах, индивидуальном строительстве и жилье для социально уязвимых категорий граждан.

За первые три месяца года уже построено более 1500 квартир, в том числе для очередников. Это выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Рост строительства и новые проекты

Как сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Дидар Тлеубаев, темп роста ввода жилья составил 104,9% к уровню прошлого года.

«Для достижения плана этого года будет построено 47 многоквартирных жилых домов. Кроме того, предусмотрено финансирование кредитного жилья — выпуск государственных ценных бумаг на сумму 11,1 млрд тенге для строительства 23 домов на 1320 квартир», — отметил он.

Где строят больше всего

В Костанае новые квартиры для очередников появятся в микрорайонах Береке и Кунай. В Костанайском районе продолжится застройка микрорайона «Байтерек», на что планируется привлечь около 12,5 млрд тенге из республиканского бюджета.

При этом в областном центре отмечается некоторое снижение темпов строительства, что связывают с корректировкой генерального плана города.

Крупными строительными площадками сейчас остаются Тобыл и Рудный.

Инфраструктура для новых районов

Для развития жилых массивов ведется работа по подведению инженерных коммуникаций. В 2026 году на эти цели предусмотрено 1,7 млрд тенге.

Средства направят на развитие микрорайонов «Кунай» и «Береке» в Костанае, «Астана» и «Байтерек» в Костанайском районе, а также 19-го микрорайона в Рудном.

Вопрос газификации дач

Отдельно обсуждается тема газификации дачных и садовых обществ. По словам главы управления, вопрос остается открытым.

«Дачные участки рассматриваются как территории для садоводства, а не постоянного проживания. Поэтому вопрос газификации требует дополнительной проработки совместно с профильными организациями», — пояснил Дидар Тлеубаев.

Жилье для нуждающихся

В этом году для социально уязвимых категорий граждан планируется приобрести 1034 арендные квартиры. На эти цели предусмотрено около 18,8 млрд тенге.

