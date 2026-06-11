Открытые люки, парковка и хлам во дворах: в Казахстане обновили правила благоустройства

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу обновлённые Типовые правила благоустройства территорий городов и населённых пунктов. Документ предусматривает ряд требований к содержанию инженерных сетей, дворовых территорий и объектов благоустройства, сообщает сайт kolesa.kz
Согласно новым правилам, собственники инженерных сетей и организации, выполняющие строительно-монтажные работы, будут обязаны в течение одного часа ограждать открытые колодцы, повреждённые люки и решётки, а также устанавливать предупреждающие знаки. На устранение повреждений отводится не более пяти часов.
Отдельно подчёркивается, что наличие открытых люков, а также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия в радиусе одного метра от колодцев не допускается.
Кроме того, документ вводит ограничения на использование придомовых территорий. Во дворах запрещается парковка автомобилей в местах, не предназначенных для стоянки, в том числе на тротуарах, детских площадках, территориях с зелёными насаждениями, контейнерных площадках и прилегающих к ним участках.
Также под запрет попадает размещение во дворах разукомплектованных транспортных средств.
Новые правила запрещают самовольную установку бетонных блоков, столбов, ограждений и других конструкций, ограничивающих проезд внутри жилых кварталов и дворов.
Для владельцев частных домов предусмотрены дополнительные требования. Им запрещается складировать на прилегающей территории строительные материалы, топливо, удобрения, навоз, а также размещать автотранспорт, прицепы и тележки вне установленных норм.
При этом в документе не уточняется, какие именно места считаются разрешёнными для стоянки автомобилей, а также чем складирование транспортных средств отличается от их обычной парковки.
Жаңалықтар - 11.06.26
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