Министерство национальной экономики утвердило прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2026–2028 годы. Согласно документу, в ближайшие три года доходы казахстанцев должны значительно вырасти, передает Tengrinews.kz

Среднемесячная зарплата одного работника к 2028 году должна выйти на уровень 604 963 тенге. Для сравнения: в 2025 году этот показатель — 423 133 тенге.

Cогласно официальному прогнозу Министерства национальной экономики средняя зарплата в Казахстане составит:

в 2025 году — 423 133 тенге;

в 2026 году — 500 890 тенге;

в 2027 году — 554 154 тенге;

в 2028 году — 604 963 тенге.

Рост реальных зарплат (то есть с поправкой на инфляцию) прогнозируется скромнее: плюс 7,6 процента в 2026 году и около 3 процентов в 2027–2028 годах.

Минимальная заработная плата сохранится на уровне 85 000 тенге. При этом прожиточный минимум будет постепенно расти: с 46 228 тенге в 2025 году до 57 405 тенге к 2028 году.

В 2024 году фактическая средняя зарплата в Казахстане составила 405 400 тенге, что на 11,3% больше в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом. Однако с учётом инфляции рост оказался всего 2,4%. Среднедушевые доходы населения в июне 2025 года достигли 231 100 тенге, но в реальном выражении снизились на 2,6% по сравнению с прошлым летом.

В 2025 году инфляция ожидается в коридоре 10–11 процентов. К 2028 году правительство рассчитывает «сбить» её до 5–7 процентов.

К 2028 году численность населения превысит 21 миллион человек. Уровень безработицы, по расчетам, останется стабильным — 4,7 процента.

Рост зарплат в прогнозе выглядит внушительно: почти плюс 200 тысяч тенге за четыре года. Но «бумажный» рост нужно будет сравнивать с ценами в магазинах. Если инфляцию удастся реально удержать, то доходы казахстанцев действительно вырастут, а не «останутся на кассе супермаркета».

