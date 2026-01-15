75-летняя пенсионерка Тамара Бабич почти ежедневно бегает по улицам Костаная, не отказываясь от тренировок даже в сильные морозы.
Пока большинство горожан старается лишний раз не выходить из дома, женщина надевает спортивную одежду и отправляется на пробежку.
По словам Тамары Бабич, физическая активность помогает ей сохранять здоровье, бодрость и хорошее настроение. Бег в любую погоду стал для неё привычкой и образом жизни.
Такая закалка и сила духа вызывают искреннее уважение и служат примером для людей всех возрастов.
