75-летняя пенсионерка Тамара Бабич почти ежедневно бегает по улицам Костаная, не отказываясь от тренировок даже в сильные морозы.

Пока большинство горожан старается лишний раз не выходить из дома, женщина надевает спортивную одежду и отправляется на пробежку.

По словам Тамары Бабич, физическая активность помогает ей сохранять здоровье, бодрость и хорошее настроение. Бег в любую погоду стал для неё привычкой и образом жизни.

Такая закалка и сила духа вызывают искреннее уважение и служат примером для людей всех возрастов.

