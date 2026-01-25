Сегодня интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни, однако вместе с удобством увеличивается и количество случаев онлайн-мошенничества. Злоумышленники нередко представляются сотрудниками банков, полиции, пенсионного фонда или служб безопасности, оказывая психологическое давление на граждан, торопя их и запугивая с целью добиться немедленных действий.

Специалисты напоминают: ни банки, ни государственные органы никогда не запрашивают по телефону, в мессенджерах или через СМС коды подтверждения, пароли и реквизиты банковских карт. Гражданам рекомендуется не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и не устанавливать приложения из непроверенных источников.

Отдельное внимание следует уделять сообщениям, поступающим якобы от знакомых, поскольку их аккаунты могут быть взломаны. Также стоит настороженно относиться к обещаниям лёгкого заработка, выигрышей или срочных компенсаций.

В случае столкновения с попыткой мошенничества необходимо незамедлительно обратиться в банк и сообщить о происшествии в правоохранительные органы.

