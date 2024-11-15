Аэропорт Аркалыка готов принять первый пассажирский рейс





Строительство аэропорта в Аркалыке завершено. Об этом сообщил в своём аккаунте аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Работы проводились в соответствии с поручением Главы государства. По словам главы региона, аэропорт прошёл все необходимые сертификационные процедуры:

3 августа получен сертификат службы авиационной безопасности;

18 августа — сертификат РГП «Казаэронавигация» на оказание аэронавигационного обслуживания;

21 августа — сертификат годности аэродрома.

Теперь аэропорт Аркалыка готов принимать и обслуживать региональные пассажирские самолёты типа CRJ200. Победителем конкурса на выполнение рейсов стало АО «Авиакомпания SCAT».

Первый авиарейс аэропорт планирует принять 22 августа. Регулярные полёты начнутся с 1 сентября и будут выполняться по вторникам и субботам.

Расписание рейсов по вторникам

Алматы — Аркалык: 08:50–10:50;

Аркалык — Костанай: 11:50–12:40;

Костанай — Аркалык: 13:40–14:30;

Аркалык — Астана: 15:30–16:20;

Астана — Аркалык: 17:50–18:40;

Аркалык — Алматы: 19:40–21:35.

Расписание рейсов по субботам

Алматы — Аркалык: 08:40–10:40;

Аркалык — Костанай: 11:40–12:30;

Костанай — Аркалык: 13:30–14:20;

Аркалык — Астана: 15:15–16:05;

Астана — Аркалык: 17:35–18:25;

Аркалык — Алматы: 19:25–21:15.

«Возобновление работы аэропорта Аркалыка — важный шаг, который повысит транспортную доступность Торгайского региона и создаст новые возможности для социально-экономического развития населённых пунктов», — отметил Кумар Аксакалов.

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