«Акцент не на знания». Как платные онлайн-олимпиады попали в список одобренных Минпросветом и в чём их польза

Что случилось. В Минпросвете объяснили, почему часть олимпиад для школьников, рекомендованных ведомством, проводятся на платной основе и в онлайн-формате. По данным министерства, при проведении некоторых олимпиад основной акцент делают не на проверке знаний учеников, а на развитии когнитивного мышления и общении детей с родственниками и друзьями, сообщает informburo.kz

Контекст. Министерство просвещения РК ранее советовало школьникам и их родителям быть осмотрительнее, планируя участие в коммерческих олимпиадах, и опубликовало перечень конкурсов, рекомендованных профильным ведомством. В министерстве отметили, что предприниматели зачастую организуют платные конкурсы, не обеспечивая прозрачность проведения, академическую честность и качество олимпиад в целом.

В редакцию Informburo.kz обратились родители учеников с жалобой, что за участие в олимпиадах из перечня в школах требуют внести средства. Хотя один из главных критериев олимпиад в перечне – бесплатный доступ к ним. В частности, за участие в интеллектуальной олимпиаде «Акбота» для общеобразовательных школ необходимо внести 650 тенге. На сайте республиканского научно-практического центра «Дарын» олимпиада «Акбота» также указана как платная. Кроме того, в некоторых школах призёров бесплатных олимпиад просят сдать деньги на грамоты.

За что берут деньги. В министерстве заявили, что большая часть олимпиад в перечне проводится за счёт средств республиканского и местного бюджетов, для детей участие в них бесплатное. Однако в перечне также присутствуют платные олимпиады, в том числе «Акбота». Точное количество платных олимпиад из 175 в министерстве не уточнили.

Олимпиаду «Акбота» проводят на платной основе с 2003 года. Как отметили в министерстве, она очень популярна среди школьников и педагогов.

Средства, поступающие от реализации платных услуг центра «Дарын», направляют на:

расходы на услуги связи и интернета;

оплату труда организаторов;

разработку тестовых заданий;

обеспечение работы сайта;

уплату налогов в бюджет и другие сопутствующие расходы.

В чем польза. «Акбота» разработана на основе опыта международных игр-конкурсов. Особенность олимпиады – семейный формат проведения, который предполагает, что учащиеся выполняют задания дома в выходные дни. Можно пользоваться различными источниками информации, включая словари, энциклопедии, научную и художественную литературу, а также обращаться за помощью к родственникам и друзьям. В министерстве подчеркнули, что такой формат позволяет найти новые возможности общения и взаимодействия с родственниками, друзьями и учителями. Также это своеобразный ресурс для планирования внеурочной деятельности, определения направлений внеклассной работы, литературы для чтения и ознакомления с темой как для учителей и классных руководителей, так и для участников и их родителей.

«В содержании олимпиады основной акцент делается не столько на память и знания, полученные в рамках изучения школьной программы, сколько на умение участников работать с новой информацией, определять круг возможных источников, производить поиск данных, сравнивать, анализировать. Такая внеурочная форма учебного испытания позволяет участникам творчески подходить к поиску ответов на интересные вопросы, принимать решения, обосновывать свою точку зрения», – заявили в Минпросвещения.

Заставлять детей участвовать в олимпиадах в школах не могут, заверили в министерстве.

При участии в бесплатной олимпиаде республиканского уровня сертификат участия и наградной лист должны выдавать участнику на безвозмездной основе. Грамоты за победы в олимпиадах республиканского уровня являются подтверждающим документом достижения обучающихся для педагога или методиста при аттестации.

В перечне министерства представлены лишь 11 олимпиад для школьников, в которых вуз может покрыть часть или 100% образовательного гранта для победителей.

Почему это важно. Ежегодно в школах учителя предлагают детям принять участие в нескольких республиканских олимпиадах, в том числе на платной основе и онлайн. Некоторые предприниматели через платные олимпиады пытаются построить бизнес и заработать на школьниках. Список олимпиад, рекомендованных Минпросветом, объёмный, и в нём также есть платные конкурсы. Родителям школьникам сложно сделать правильный выбор и понять, в каких олимпиадах желательно участвовать, а в каких – нет. При разнообразии конкурсов лишь малая их часть предполагает серьёзный бонус для победителя и даёт преимущества при поступлении в вуз. Каждому родителю важно знать, с какой целью проводится тот или иной конкурс, и исходя из этого принимать взвешенное решение об участии ребёнка.