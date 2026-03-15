Аким Костанайской области отметил символичность референдума перед Наурызом

— Сегодня, 10:02
Фото предоставлено управлением общественного развития области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил символичность проведения республиканского референдума в преддверии праздника Наурыз мейрамы. По его словам, Наурыз испокон веков является символом обновления, начала нового года и единства людей.

Глава региона подчеркнул, что в эти дни казахстанцы традиционно собираются за дастарханом, делятся добрыми пожеланиями и поддерживают друг друга.

«Очень символично, что проведение республиканского референдума по принятию новой Конституции проходит в преддверии Наурыз мейрамы. Испокон веков этот праздник был символом обновления, начала нового года и солидарности. В эти дни мы всегда собираемся за дастарханом и желаем друг другу благополучия», — отметил Кумар Аксакалов.

Пользуясь случаем, аким области поздравил жителей региона с наступающим праздником Наурыз мейрамы и пожелал, чтобы все добрые пожелания, которые звучат в эти дни, обязательно сбылись.



