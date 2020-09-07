Аким поселка в Костанайской области осужден за хищение бюджетных средств

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Рудненский городской суд признал виновным экс-акима поселка Качар Костанайской области Армана Алдонгарова за присвоение и растрату вверенного чужого имущества.
В период действия чрезвычайного положения в стране в бюджете акимата были выделены денежные средства на охрану здания и оплату коммунальных услуг на общую сумму более 2 000 000 тенге, Алдонгаров зная об этом достоверно, издал распоряжение о внесении дополнений и изменений в годовой план государственных закупок.
После чего Арман Алдонгаров заключил с индивидуальным предпринимателем, который занимался ремонтом автотранспортных средств, договор на ремонт служебного автомобиля, хотя ремонт и не требовался. При этом, пояснив, что ремонт будет произведен другим предпринимателем, который не может официально заключить договор ввиду проблем с документами.
Тем самым, введя в заблуждение, как индивидуального предпринимателя, так и руководителя отдела бухгалтерского учета по планированию и исполнению бюджета ГУ «Аппарат акима поселка Качар» в части подготовки проекта договора и перечисления денежных средств на общую сумму 1 464 000 тенге.
Между прокурором города Рудного и подсудимым, с согласия представителя потерпевшего в присутствии защитника – адвоката, заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.
Судом Арман Алдонгаров осужден к 2 годам лишения свободы по статье 189 часть 3 пункт 2 УК РК, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Также с Алдонгарова взыскан принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевших в сумме 55 560 тенге. Приговор не вступил в законную силу.
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