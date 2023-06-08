Акула растерзала 23-летнего парня на глазах у отца в Египте

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Акула-людоед растерзала 23-летнего парня на глазах у отца в Египте.
Трагелия произошла на популярном египетском курорте Хургада, передает Tengritravel.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Трагедия произошла в четверг, 8 июня, у пляжа отеля «Dream Beach». Судя по опубликованным в соцсетях видео, все случилось в непосредственной близости от береговой линии и на глазах у десятков свидетелей.
По данным Shot, девушка погибшего сумела выбраться из воды и наблюдала за происходящим с пляжа. По словам свидетельницы случившегося, молодой человек во время нападения акулы кричал «папа». Парень погиб на глазах у своего отца.
Как передает Baza, 23-летний россиянин Владимир Попов переехал с отцом в Хургаду несколько месяцев назад. Они приобрели недвижимость в жилом комплексе British Resort.
После чрезвычайного происшествия в Хургаде на побережье Красного моря закрыли пляжи.