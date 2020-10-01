«Алау» и «Солнечный» поздравляет пожилых людей

1 октября во всем мире отмечают день пожилого человека. И для нашего телеканала этот праздник оказывается столь же значимым, как и собственный день рождения. Ведь каждый год в эту дату наши коллеги посещают пенсионеров Костаная и вручают им подарки и свои теплые поздравления, передает alau.kz

Золотая осень для телеканала «Алау» значимое время. Ведь каждое начало октября мы вместе с супермаркетами города спешим поздравить пожилых людей с важным для них праздником.

«Наш супермаркет «Солнечный» решил поучаствовать в ежегодной акции проводимой совместно с телеканалом «Алау». Были собраны с душой эти подарки – пакеты. Ко дню пожилого человека. Хотелось бы поздравить наших пожилых граждан области, города с этим праздником. Пожелать им счастья, благополучия, здоровья крепкого и долгих лет жизни»,- сказала Татьяна Туякбаева, заместитель управляющего супермаркета «Солнечный».

В пакетах продукты и бытовая химия — необходимый набор для будничных дней. Но в праздник важны не только подарки, а и теплые слова и поздравления. К счастью, пожилые люди, которых нам удалось посетить, окружены заботой своих близких. А ведь путь к пониманию друг друга порой может быть слишком сложен. Но именно в нем и кроется ключ к семейному благополучию и спокойной старости.

«Чтобы старость встретить достойно, нужно самому быть человеком, любить своих детей, уважать близких, быть не агрессивным, а хорошим и добрым человеком. Люби всех и тебя будут любить»,- посоветовала пенсионерка Вера Павловна Максина.

Сотрудники «Алау» не забывают и о своих ветеранах. Петр Николаевич Радаев проработал в организации телеканала 18 лет. Он трудился водителем, а теперь превратился в заядлого дачника. И это увлечение позволяет ему оставаться бодрым и чувствовать себя полным энергии и сил.

«Всегда хотелось молодым быть, конечно, и поддерживать молодых, чтобы перспектива была у «Алау», процветание. Я такого мнения был всегда. Хотелось помочь, отвезти-привезти, всегда вовремя. Приятно с молодым коллективом работать. Всегда этого хотелось. И пожелать хочется им, чтобы было настроение и всегда они процветали»,- обратился в ответ на поздравления Петр Николаевич.

Коллектив телеканала «Алау» поздравляет всех пожилых людей с этим замечательным праздником 1 октября и желает крепкого здоровья, поддержки родных и долгих лет жизни.

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