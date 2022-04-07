Альфа-Банк Казахстан прокомментировал ситуацию с санкциями, коснувшимися финансовое учреждение, передает Tengrinews.kz.

«К сожалению, введенные санкции США коснулись и Альфа-Банк Казахстан. Мы внимательно наблюдаем за происходящими в мире событиями и их влиянием на деятельность банка. Сейчас Альфа совместно с Национальным банком работает над решением задач. В ближайшее время мы вернемся к вам с более точными ответами. Хотим отметить, что принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Банк обладает достаточным запасом ликвидности и собственного капитала для того, чтобы выполнить все свои обязательства перед клиентами», — сообщили в банке.

Ранее Альфа-Банк Казахстан опубликовал на своем сайте сообщение, в котором сообщил о приостановлении переводов в долларах и евро, приостановке работы карт Visa и MasterCard за пределами собственной сети, введении лимитов на снятие наличных и переводы в размере двух миллионов тенге в сутки, а также о приостановлении выдачи кредитов для физических и юридических лиц.

Позже сообщение на сайте банка было удалено.

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