Алик Шпекбаев встретился с общественностью Костаная

Двухдневная рабочая поездка председателя Агентства по противодействию коррупции в Костанайскую область затронула различные сферы. Сначала он ознакомился с работой фронт-офиса «Адалдық аланы», передает zakon.kz.
Представители общественности задали интересующие вопросы и внесли свои предложения для эффективной борьбы с коррупцией.
Алик Шпекбаев в свою очередь отметил заслугу работы общественников в снижении коррупции в регионе:
В Костанайской области идет уменьшение коррупционных преступлений в этом заслуга не только агентства, но тесное сотрудничество с акиматом, общественностью и другими государственными органами. Таким образом снижение коррупционных проявлений наблюдается здесь в два раза.
Также он обратил внимание, что во время визита увидел транспарентность и открытость в работе государственных органов
Вопросы, связанные с доступностью и подотчетностью в регионе налицо, — сказал председатель Агентства. — Госслужба тесно сотрудничает с общественностью в первую очередь это выражается в экономическом росте в Костанайской области, соответственно и среднего класса. Явно проявляется роль общественного контроля, кроме этого, динамично развивается цифровизация, усиливается контроль и качество оказания государственных услуг населению.
Алик Шпекбаев подчеркнул, что в регионе уделяется должное внимание превенции с точки зрения антикоррупционного воспитания, популяризации идеологии добропорядочности.
Помимо этого, глава антикоррупционного Агентства встретился с общественностью и государственными служащими Рудного, которых проинформировал о последних изменениях в антикоррупционном законодательстве и работе проводимой для профилактики коррупции.
Также посетил ряд госучреждений Рудного и Лисаковска. Так в управлениях госдоходов формат встречи прошел в виде «открытого диалога», Алик Шпекбаев поинтересовался у налогоплательщиков удовлетворенностью качеством обслуживания, а также изменениях, которые они хотели бы увидеть в работе.
В областном центре председатель Агентства проверил обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения Соvid — 19, посетив операционный склад ТОО СК «Фармация».
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