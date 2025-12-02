Алкоголь — риск: в Костанайской области усилили контроль

В Костанайской области на 16,5% снизилось количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения — с 212 до 177 фактов. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Профилактика таких правонарушений остаётся одним из ключевых направлений работы правоохранительных органов.

Алкоголь — причина конфликтов

Как отметил Сункар Сулейманов, именно алкоголь часто становится причиной бытовых конфликтов, семейных скандалов и преступлений против личности.

По его словам, в состоянии опьянения человек теряет контроль над своими действиями, что нередко приводит к тяжким последствиям.

Усиленные меры контроля

Полиция ведёт системную работу с лицами, злоупотребляющими алкоголем: их ставят на профилактический учёт, проверяют по месту жительства и привлекают к ответственности за нарушения.

Ежедневно выявляются факты распития спиртного в общественных местах и появления в состоянии опьянения. В этом году за такие правонарушения к ответственности привлечено более 6 тысяч человек — на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, почти 1700 гражданам установлены «особые требования», включая запрет на употребление алкоголя. За нарушение предусмотрен административный арест сроком от 10 до 20 суток.

Новые меры по закону

С 2 марта в Казахстане действует закон «О профилактике правонарушений», который предусматривает дополнительные инструменты реагирования.

Одной из таких мер стало официальное предостережение — письменное предупреждение о недопустимости антиобщественного поведения. При повторных нарушениях ответственность наступает с учётом отягчающих обстоятельств.

По данным полиции, в регионе уже вынесено 156 таких предостережений, зафиксированы случаи их нарушения.

Работа продолжается

Также правоохранительные органы взаимодействуют с системой здравоохранения по вопросам принудительного лечения граждан, злоупотребляющих алкоголем. По решениям суда в специализированные учреждения направлены 198 человек.

В полиции подчёркивают, что профилактика преступности зависит не только от работы ведомств, но и от ответственности самих граждан.

