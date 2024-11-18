Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на зиму 2024/2025, согласно которому жителей Казахстана ожидают «температурные качели» с резкими перепадами и сложными погодными условиями.

Декабрь: перепады и снегопады

В декабре на большей части страны ожидается активное влияние циклонов. Они принесут снегопады, метели и порывистый ветер. На юге страны осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега, а в горных районах возможны сильные снегопады.

На западе и юге Казахстана вероятны гололед и туманы. Температура воздуха будет колебаться:

На севере и в центре : ночью от -18…-23 градусов до -7…-12 градусов, днем от -4…+1 градуса до -8…-13 градусов. Во второй половине месяца морозы могут усилиться до -25…-37 градусов ночью и -15…-25 градусов днем.

: ночью от -18…-23 градусов до -7…-12 градусов, днем от -4…+1 градуса до -8…-13 градусов. Во второй половине месяца морозы могут усилиться до -25…-37 градусов ночью и -15…-25 градусов днем. На юге и юго-востоке: ночью от -10…-18 градусов до 0…-5 градусов, днем от 0…-5 градусов до +3…+12 градусов. В конце декабря возможны морозы до -15…-22 градусов ночью и -5…-13 градусов днем.

Январь и февраль: норма с аномалиями

В январе температура на большей части Казахстана прогнозируется в пределах климатической нормы. Однако временами возможны аномально низкие температуры и кратковременные периоды прекращения осадков. В феврале температура на большей части республики ожидается выше климатической нормы на 1 градус.

Сложная зима 2024/2025

Зима 2024-2025 годов обещает быть разнообразной. Температура воздуха в целом будет соответствовать норме, но возможны резкие похолодания, сильные снегопады и периоды с увеличением осадков. Синоптики советуют жителям быть готовыми к изменчивым погодным условиям и внимательнее следить за прогнозами, особенно в периоды резких температурных перепадов.