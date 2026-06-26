Попасть уже нельзя: самые популярные школы Костаная закрыли прием первоклассников





В Костанае продолжается приемная кампания в первые классы. В этом году она стартовала 18 июня. На предстоящий учебный год школы областного центра планируют принять около 3400 первоклассников. На сегодняшний день уже зачислено порядка трех тысяч детей.

Как сообщили в городском отделе образования, традиционно наибольший спрос пришелся на гимназии и лицеи. Уже в первые часы приема были полностью укомплектованы гимназия имени А.М. Горького, Физико-математический лицей, а также школы-лицеи №1 и №2.

В отделе образования напомнили, что второй год подряд прием во все школы, гимназии и лицеи проходит на общих основаниях — без вступительных экзаменов и собеседований. При зачислении действует принцип «три к одному»: трое детей должны проживать на территории обслуживания школы, а один ребенок может быть принят с другого участка.

В этом году прием заявлений ведется через новую образовательную платформу OQU. При этом родители по-прежнему могут подать документы через портал eGov.kz — заявления автоматически поступают в новую систему.

Для поступления в первый класс необходимо предоставить электронные копии медицинских справок по формам №052-2/у и №065/у, две фотографии ребенка размером 3×4, а при необходимости — заключение психолого-медико-педагогической консультации. Документы подаются в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

После подачи заявления решение принимается в течение одного рабочего дня. При положительном ответе родителям необходимо прийти в школу для подписания договора и предоставить оригиналы документов.

Отказать в зачислении могут в случае отсутствия свободных мест, предоставления недостоверных сведений или неполного пакета документов.

Всего в Костанае работают 37 школ. Приемная кампания продлится до 31 августа.