Погода готовит сюрприз: что ждет жителей Костанайской области уже завтра

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Костанайской области.
Ночью 30 июня на западе, юге и востоке региона пройдут дожди с грозами. Днем осадки ожидаются на большей части области. На западе, севере и востоке возможны град и шквалистый ветер.
Ночью и утром на западе и севере области местами прогнозируется туман.
Ветер юго-восточный 9–14 метров в секунду, местами на западе, юге и востоке порывы усилятся до 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +18 до +23 градусов, на юге области воздух прогреется до +26.
В Костанае ожидается облачная погода. Днем пройдет дождь с грозой. Ветер юго-восточный 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днем — +21…+23.
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