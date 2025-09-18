АО «Пассажирские перевозки» провело брифинг по актуальным вопросам железнодорожных пассажирских перевозок, передает Rail-news.kz.

За счет обновления вагонного парка в следующем году планируется запуск нового поезда №119/120 курсирующего по маршруту «Алматы — Костанай», сформированного из вагонов Тальго. Также будет увеличена периодичность движения поездов №105/106 «Алматы-Петропавловск» (через день) и №1/2 Алматы-Ташкент (ежедневно).

К 2030 году планируется снижение среднего возраста парка АО «Пассажирские перевозки» до 10 лет и полное обеспечение вагонов системой кондиционирования воздуха.

Сейчас парк подвижного состава АО «Пассажирские перевозки» насчитывает 2 188 вагонов со средним возрастом 16 лет. За последние десять лет парк национального перевозчика обновился наполовину. В рамках модернизации заключен договор с компанией Stadler на выпуск 557 вагонов до 2030 года, включая купейные, плацкартные, специализированные вагоны для пассажиров с ограниченными возможностями и вагоны-генераторы.

Вагоны Stadler оснастят системой кондиционирования, видеонаблюдением, электрическим отоплением и автоматическим пожаротушением. В каждом купе установят розетки и USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств.

Новые вагоны разработают специально для эксплуатации в Казахстане с учетом климатических условий и больших расстояний между городами.

По условиям контракта первую партию вагонов передадут АО «Пассажирские перевозки» до конца 2025 года. Завод обеспечит их техническое обслуживание в течение 20 лет, что позволит гарантировать бесперебойную эксплуатацию и продлить срок службы.

Какие профессии могут исчезнуть с развитием ИИ Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в кулуарах Мажилиса 18 сентября 2025 года...

Будут ли проверять пешеходов на алкотестере в Казахстане МВД сообщает о вступлении в силу новых правил направления водителей на медицинское освидетельствование на состояние...