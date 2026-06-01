Аренда квартир подорожала перед началом учебного года в Костанае





В преддверии нового учебного года в Костанае вырос спрос на съёмное жильё. Традиционно наиболее заметное повышение цен на рынке аренды наблюдается в августе, когда в город начинают приезжать студенты.

По словам специалиста по недвижимости Айнур Кусейн, в июле однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 120–130 тысяч тенге в месяц. В августе стоимость таких квартир достигает 160–180 тысяч тенге.

Аренда двухкомнатной квартиры сейчас обходится в 220–240 тысяч тенге в месяц.

Цены зависят от района

По оценкам представителей рынка недвижимости, в среднем стоимость аренды в августе увеличилась примерно на 4%. При этом по отдельным предложениям рост оказался значительно заметнее.

Цена зависит от расположения дома, состояния квартиры и находящейся поблизости инфраструктуры.

«В центре стоимость аренды доходит до 150–200 тысяч тенге. В районе КСК можно найти жильё за 80–90 тысяч и до 120 тысяч тенге. В КЖБИ, где расположено много учебных заведений, квартиры предлагают за 180–190 тысяч», — рассказала Айнур Кусейн.

В сентябре квартиры могут подорожать ещё сильнее

Специалисты не исключают дальнейшего роста цен в сентябре, когда в Костанай вернутся студенты старших курсов. Одновременно может сократиться количество доступных предложений.

Арендаторам рекомендуют внимательно проверять объявления на онлайн-платформах. Не следует переводить задаток или оплачивать аренду до личного осмотра квартиры и проверки документов на жильё. За привлекательными предложениями с заниженной ценой могут скрываться мошенники.

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