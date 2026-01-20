В IV квартале 2025 года аренда коммерческой недвижимости в Казахстане выросла на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает BAQ.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, в региональном разрезе наибольшее подорожание зафиксировано в Астана — на 6,8%. В то же время в область Улытау аренда коммерческой недвижимости, напротив, снизилась на 0,2%.

Наиболее заметный рост цен отмечен в сегменте аренды киосков — ставки увеличились сразу на 23,1% . Существенно подорожала аренда фитнес-клубов и тренажёрных залов (на 8,6%), а также ресторанов (на 6,1%). Арендная плата за аптеки выросла на 5,7%, за пункты бытового обслуживания и сервисные помещения — на 5,1%.

Кроме того, торговые площади и объекты административно-офисного назначения показали одинаковый рост арендных ставок — по 4,8%.

Аренда складских помещений подорожала на 4%, а парикмахерских и салонов красоты — на 3,3%.

