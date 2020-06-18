Архимед Мухамбетов обратился к жителям Костанайской области

Глава региона сегодня в рамках заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции обратился к жителям региона.

«Уважаемые жители области, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, анализ показывает, что рост заболеваемости связан с увеличением контактов – трудовых, социальных, семейных. К сожалению, вышеприведенные факты говорят о том, что имеет место несоблюдение мер профилактики, то есть люди не носят маски, не соблюдают дистанцию, та же гигиена рук в быту и на работе. Кроме того, на объектах, которые возобновили свою деятельность, не выполняется должным образом санитарно-дезинфекционный режим. В связи с этим я бы хотел призвать жителей области со всей серьезностью отнестись к соблюдению мер личной безопасности. В первую очередь, это мытье рук, ношение масок в общественных местах, ограничение общения в больших компаниях и проведения семейных торжеств. Также обращаюсь к предпринимателям. На Вас лежит большая ответственность за своих работников. Их необходимо обеспечивать перчатками, масками и другими средствами защиты», — отметил Архимед Мухамбетов.

В завершении он подчеркнул, что будет продолжен мониторинг соблюдения карантинных мер, и дальнейшие послабления будут реализованы только при полном соблюдении и усилении режима при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации.

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