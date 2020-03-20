Архимед Мухамбетов обратился к жителям Костанайской области

Уважаемые костанайцы!

Сегодня мы видим, как многие страны мира столкнулись с последствиями распространения коронавирусной инфекции. В это непростое время перед нами стоит общая задача сделать всё, чтобы сохранить в Казахстане благоприятную обстановку. На кону самое главное в жизни каждого человека — это здоровье.

Наше государство уже приняло комплекс мер, направленных на борьбу с инфекцией, сохранение рабочих мест и поддержку бизнеса. Дальнейший успех противодействия коронавирусной инфекции и здоровье нации зависит от всех нас.

Как Глава региона обращаюсь к Вам с просьбой соблюдать правила, которые помогут снизить риск заражения. В первую очередь, это личная гигиена: мытье рук, дезинфекция помещений, соблюдение дистанции не менее 2-х метров, отказ от рукопожатий.

Я призываю Вас отказаться от посещения общественных мест, перенести семейные торжества или проводить их в тесном кругу. Важно находиться дома и не выезжать за пределы места проживания.

К сожалению, мы уже столкнулись с проявлениями халатности отдельных предпринимателей. Несмотря на ограничения, в Костанае зафиксированы факты работы кафе после 22.00 часов при полной загрузке посетителей.

Уважаемые предприниматели!

В условиях чрезвычайного положения на Вас лежит большая ответственность. Важно не допустить сокращения рабочих мест и задержки выплаты заработной платы работникам. Также, обеспечить соблюдение всех ограничений, наложенных на период чрезвычайного положения.

Дорогие земляки!

За свою многовековую историю наша страна переживала многие трудности. В такие минуты мы объединялись и сплоченно шли вперед, преодолевая все преграды.

Учитывая непростую ситуацию, Елбасы в своем обращении к народу Казахстана, заявил о выделении 200 миллионов тенге из Фонда Первого Президента на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Мы, государственные служащие также перечислили свой однодневный заработок для помощи социально-уязвимым слоям населения.

К этой работе подключились бизнес-структуры и общественники. К примеру, партией «Nur Otan» организована акция в поддержку социально-уязвимых слоев населения. Кроме того, нами принято решение увеличить сумму выплат ветеранам Великой Отечественной Войны с 300 тысяч до 1 млн.тенге.

Сегодня Правительством принимаются все меры для бесперебойного обеспечения населения лекарствами, продуктами питания и сохранения стабильной обстановки. Для поддержки медицинских работников выделен 241 млн.тенге.

Уважаемые костанайцы, я еще раз призываю всех Вас проявить личную ответственность, помогать друг другу и не поддаваться панике. Как отметил Елбасы, каждый гражданин может внести свой посильный вклад в общее дело. В нашей области уже есть примеры, когда волонтеры поддержали медицинские организации и развозили лекарства пожилым людям.

В последнее время появилось много фейковой рассылки, поэтому прошу Вас верить только официальной информации. Для этого в области создан информационный чат в Telegram, где будет размещаться достоверная информация о ситуации в регионе.

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