Арктический холод возвращается: прогноз погоды в Казахстане на 7–9 марта

Изображение для новости: Арктический холод возвращается: прогноз погоды в Казахстане на 7–9 марта

В Казахстане в период с 7 по 9 марта ожидается неустойчивый характер погоды. Как отмечают синоптики, такие погодные условия типичны для мартовского климата.

Дожди, снег и сильный ветер

Под влиянием циклона и атмосферных фронтов в большинстве регионов страны прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

На севере и северо-западе временами ожидаются сильные осадки, включая дождь и снег. На юге Казахстана возможны сильные дожди.

По всей территории республики прогнозируется усиление ветра, местами возможны гололёд, туман, а в северных регионах — метель. На юге страны синоптики также не исключают грозы.

На западе вновь ожидается похолодание

После заметного повышения температуры воздуха, наблюдавшегося в последние дни, к концу прогнозируемого периода на западе и северо-западе Казахстана вновь распространится арктический холодный воздух.

Ночью температура на западе страны может понизиться до 5–15 градусов мороза , а на северо-западе и крайнем севере — до 15–25 градусов ниже нуля.

На юге и востоке будет теплее

В то же время на юге и востоке страны ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Здесь будет ощущаться приход весеннего тепла.

По данным синоптиков, с 11 марта похолодание также ожидается в центральных и восточных регионах Казахстана.



