В Казахстане в период с 7 по 9 марта ожидается неустойчивый характер погоды. Как отмечают синоптики, такие погодные условия типичны для мартовского климата.
Дожди, снег и сильный ветер
Под влиянием циклона и атмосферных фронтов в большинстве регионов страны прогнозируются осадки в виде дождя и снега.
На севере и северо-западе временами ожидаются сильные осадки, включая дождь и снег. На юге Казахстана возможны сильные дожди.
По всей территории республики прогнозируется усиление ветра, местами возможны гололёд, туман, а в северных регионах — метель. На юге страны синоптики также не исключают грозы.
На западе вновь ожидается похолодание
После заметного повышения температуры воздуха, наблюдавшегося в последние дни, к концу прогнозируемого периода на западе и северо-западе Казахстана вновь распространится арктический холодный воздух.
Ночью температура на западе страны может понизиться до 5–15 градусов мороза , а на северо-западе и крайнем севере — до 15–25 градусов ниже нуля.
На юге и востоке будет теплее
В то же время на юге и востоке страны ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Здесь будет ощущаться приход весеннего тепла.
По данным синоптиков, с 11 марта похолодание также ожидается в центральных и восточных регионах Казахстана.
Указ президента: в судах Костанайской области появились новые судьи
Стало известно точное число женщин в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.