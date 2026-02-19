В Казахстане рассматривается возможность временного отказа от асфальтирования подъездных дорог к небольшим сельским населённым пунктам. Проект соответствующего приказа опубликован Министерством транспорта на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz

Ранее глава ведомства Нурлан Сауранбаев объяснял инициативу экономическими причинами. По его словам, строительство асфальтированных дорог обходится в 6–10 раз дороже гравийных, а ресурсы местных бюджетов не позволяют в полном объёме финансировать и обслуживать такие объекты.

Согласно проекту документа, предлагается временно отказаться от асфальто- и цементобетонных покрытий на подъездных дорогах к населённым пунктам с численностью менее 500 человек либо при интенсивности движения менее 500 автомобилей в сутки. Мера направлена на более рациональное использование бюджетных средств, снижение затрат на содержание дорог и сохранение транспортной доступности.

При этом изменения не затронут дороги к стратегическим и социально значимым объектам — медицинским и образовательным учреждениям, объектам жизнеобеспечения и безопасности. Ограничения также не распространяются на проекты международных и межрегиональных транспортных коридоров, а также на объекты, финансируемые за счёт внебюджетных источников при соблюдении действующих норм.

Предполагается, что приказ будет действовать до 1 января 2027 года. Публичное обсуждение проекта продлится до 5 марта.

