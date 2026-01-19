В Казахстане обновлены процессы подготовки, экспертизы и мониторинга школьных учебников и учебно-методических комплексов. Изменения проведены по предписанию Высшая аудиторская палата Республики Казахстан после государственного аудита эффективности использования средств, направленных на развитие и повышение качества среднего образования.
Итоги государственного аудита
Государственный аудит состоялся в феврале прошлого года. По его результатам Министерство просвещения Республики Казахстан получило поручение внести изменения в правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и учебно-методических комплексов.
Ключевые изменения в правилах
Обновлённые требования предусматривают утверждение Тематического плана уполномоченным органом без направления запросов отдельным издательствам, его обязательное размещение в открытом доступе, а также включение в авторский коллектив не менее трёх квалифицированных специалистов с профильным образованием и опытом работы.
Кроме того, установлены чёткие критерии экспертной оценки учебников и обновлены подходы к мониторингу их качества с соблюдением пятилетнего срока обновления.
Новые нормы и автоматизация процессов
Изменения утверждены приказом министра просвещения от 24 ноября. Документ регламентирует порядок формирования Тематического плана, требования к составу авторских коллективов, критерии экспертизы и процедуры мониторинга качества учебников и УМК.
Формирование Тематического плана переведено в автоматизированный формат. Заявки от издательств и разработчиков принимаются через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования — bmso.kz.
Требования к разработчикам учебников
Подготовка учебников и электронных учебников осуществляется разработчиками или издательствами, которые формируют авторские коллективы из учёных, методистов и педагогов, прошедших соответствующие обучающие курсы.
Дополнительные поручения Министерству
Министерству просвещения также поручено автоматизировать процессы учёта и контроля школьных библиотечных фондов, а также приём учебников и учебно-методических комплексов на экспертизу.
Ожидаемый эффект изменений
Принятые меры, включая автоматизацию ключевых процессов и доработку нормативной базы, позволят повысить качество учебников, сократить риски субъективных решений и ошибок, а также обеспечить их своевременное обновление.
