Автокредит под 4%: кто сможет получить льготный кредит вне очереди

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев разъяснил порядок постановки в очередь и подачи документов по программе автокредитования под 4%. Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

По словам министра, документы людей, стоящих в очереди по предыдущей программе, будут рассматриваться в первую очередь. Сегодня их количество составляет около 15 тысяч казахстанцев.

В программе льготного автокредитования продолжат участие банки, которые ранее выдавали займы и имеют электронную очередь.

«Участвуют все банки. Это продолжение предыдущей программы. Во вторник правительство приняло решение утвердить условия льготного автокредита. Теперь он будет официально зарегистрирован. У этого кредита свои правила», — уточнил Ускенбаев в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан

В связи с этим министр подчеркнул, что деньги выделят не Мининдустрии, а Минэкологии, так как АО «Жасыл Даму», откуда будут переврдить средства, собранные за утильсбор, подотчетно этому ведомству.

«Мы утвердили порядок выдачи автокредитов. Теперь Минэкологии должно утвердить, как будут распределяться деньги и как они будут расходоваться. До конца месяца они будут утверждены», — сказал Ускенбаев.