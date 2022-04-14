Автокредит под 4%: кто сможет получить льготный кредит вне очереди

kapital.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев разъяснил порядок постановки в очередь и подачи документов по программе автокредитования под 4%.
По словам министра, документы людей, стоящих в очереди по предыдущей программе, будут рассматриваться в первую очередь. Сегодня их количество составляет около 15 тысяч казахстанцев.
В программе льготного автокредитования продолжат участие банки, которые ранее выдавали займы и имеют электронную очередь.
«Участвуют все банки. Это продолжение предыдущей программы. Во вторник правительство приняло решение утвердить условия льготного автокредита. Теперь он будет официально зарегистрирован. У этого кредита свои правила», — уточнил Ускенбаев в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.
В связи с этим министр подчеркнул, что деньги выделят не Мининдустрии, а Минэкологии, так как АО «Жасыл Даму», откуда будут переврдить средства, собранные за утильсбор, подотчетно этому ведомству.
«Мы утвердили порядок выдачи автокредитов. Теперь Минэкологии должно утвердить, как будут распределяться деньги и как они будут расходоваться. До конца месяца они будут утверждены», — сказал Ускенбаев.
Программа льготного автокредитования предоставляет льготы социально незащищенным слоям населения. Они могут зарегистрировать автомобиль без очереди.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: