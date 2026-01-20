Автомобиль сегодня — это уже давно не только эмоция. Это расчёт. И всё чаще — очень трезвый.

На фоне роста цен и нестабильности рынка внимание покупателей закономерно смещается к моделям, где стоимость покупки и последующего владения понятна заранее. Именно в эту логику органично вписывается обновлённый HAVAL H6, который уже представлен в Костанае.

Начнём с главного — цены.

Автомобиль доступен от 11 890 000 тенге по специальному предложению. И речь идёт о современном кроссовере с актуальным дизайном и уровнем оснащения, которое ещё недавно ассоциировалось исключительно с более дорогими сегментами.

Однако ключевым фактором для многих покупателей становятся не рекламные слоганы, а условия владения. В этом смысле HAVAL H6 предлагает редкое для рынка сочетание: 6 лет официальной гарантии, а также 3 плановых технических обслуживания в подарок. Это означает ощутимую экономию в первые годы эксплуатации и предсказуемость расходов на сервис.

Отдельного внимания заслуживает и практический момент: автомобиль уже находится в наличии. Без ожиданий, очередей и неопределённых сроков поставки. Более того, модель доступна к тест-драйву, что позволяет принять решение не по буклету, а за рулём — в реальных условиях.

Сегодня HAVAL H6 доступен к покупке в официальном дилерском центре

Haval AutodomKostanay

по адресу: г. Костанай, ул. Дощанова, 55.

Партнёрский материал

