Автомобиль сегодня — это уже давно не только эмоция. Это расчёт. И всё чаще — очень трезвый.
На фоне роста цен и нестабильности рынка внимание покупателей закономерно смещается к моделям, где стоимость покупки и последующего владения понятна заранее. Именно в эту логику органично вписывается обновлённый HAVAL H6, который уже представлен в Костанае.
Начнём с главного — цены.
Автомобиль доступен от 11 890 000 тенге по специальному предложению. И речь идёт о современном кроссовере с актуальным дизайном и уровнем оснащения, которое ещё недавно ассоциировалось исключительно с более дорогими сегментами.
Однако ключевым фактором для многих покупателей становятся не рекламные слоганы, а условия владения. В этом смысле HAVAL H6 предлагает редкое для рынка сочетание: 6 лет официальной гарантии, а также 3 плановых технических обслуживания в подарок. Это означает ощутимую экономию в первые годы эксплуатации и предсказуемость расходов на сервис.
Отдельного внимания заслуживает и практический момент: автомобиль уже находится в наличии. Без ожиданий, очередей и неопределённых сроков поставки. Более того, модель доступна к тест-драйву, что позволяет принять решение не по буклету, а за рулём — в реальных условиях.
Сегодня HAVAL H6 доступен к покупке в официальном дилерском центре
Haval AutodomKostanay
по адресу: г. Костанай, ул. Дощанова, 55.
Партнёрский материал
