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Автомобиль провалился в траншею в Костанайской области

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23 сентября около 22:00 часов на въезде в город Рудный автомобиль «Chevrolet Cruze» провалился в огромную траншею.

Как установили полицейские,  21-летняя водитель, следовавшая со стороны города Костанай, провалилась в яму, где проводились ремонтные работы по замене канализационных труб. Чтобы извлечь автомобиль, полицейским пришлось искать подъемный кран. Только с его помощью автомобиль был извлечен из ямы.

По факту ДТП собран первоначальный материал.

В отношении водителя, которая проигнорировала дорожные и ограничительные знаки о ремонтных работах будет возбуждено административное производство по статье 601 УК РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

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