Автоугонщика «по горячим следам» задержали костанайские полицейские

«По горячим следам» задержали автоугонщика полицейские Федоровского и Карабалыкского районов.

58-летний житель райцентра Карабалык зашел в строительный магазин, оставив ключи в замке зажигания. Вернувшись минут через 10 мужчина не обнаружил своего автомобиля ГАЗ-3110 на месте и сразу же обратился в полицию. Дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Полицейские по камерам видеонаблюдения увидели, как двое неустановленных лиц сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Были ориентированы наряды полиции региона. Один из патрулей уже через 20 минут увидел, что угнанная машина движется по трассе в сторону Костаная и остановили авто. В салоне находились двое мужчин.

Задержанные оказались ранее судимыми жителями поселка Карабалык. В отношении них начато досудебное расследование, а автомобиль возвращен хозяину.

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