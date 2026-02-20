Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан прокомментировало распространяемую в социальных сетях и отдельных СМИ информацию о якобы автоматическом назначении социальной помощи всем гражданам, подавшим заявку.

В ведомстве подчеркнули, что социальная помощь является адресной мерой государственной поддержки. Она предоставляется исключительно гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и только при соответствии установленным критериям нуждаемости.

Назначение выплат осуществляется на основании действующего законодательства и решений маслихатов. Обязательным условием является документальное подтверждение права на получение помощи.

В министерстве разъяснили, что подача заявления через портал eGov — это лишь способ обращения за социальной поддержкой и не означает её автоматического назначения.

Перечень категорий получателей, условия предоставления помощи и список необходимых документов утверждаются маслихатами в каждом регионе отдельно и публикуются на официальных сайтах местных исполнительных органов. Все обращения рассматриваются в установленном порядке.

Граждан призвали доверять информации только из официальных источников и напомнили, что распространение ложных сведений влечёт ответственность в соответствии с законодательством.

До минус 37: в Казахстане ожидаются сильные морозы На большей части территории Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. Под влиянием циклона и атмосферных фронтов...

Эскалаторы и лифты: как обновят вокзал в Костанае Костанайский железнодорожный вокзал вошёл в план модернизации вместе с ещё пятью объектами региона. Долгое время...

До 500 посетителей одновременно: как изменится аквапарк в Костанае В Костанае продолжается масштабная реконструкция аквапарка «Осьминог». После обновления площадь комплекса увеличится почти в два...