АЗРК заинтересовалось ценами сотовых операторов после жалоб казахстанцев

В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили о разбирательстве после жалоб казахстанцев на повышающих тарифы сотовых операторов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Что касается сообщений операторов об увеличении тарифов, в настоящее время агентством в рамках своей компетенции проводится соответствующая работа: получены жалобы потребителей, на основе которых направлены запросы, проводится мониторинг цен. Но при этом агентство обоснованность повышения цен может установить только в ходе расследования при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства по установлению монопольно высокой цены», — сообщили в пресс-службе агентства в ответе на запрос Tengrinews.kz.

Как уточнили в АЗРК, в случае отсутствия фактов обоснованного повышения тарифов законодательством предусмотрена административная ответственность.

«Согласно статье 159 КоАП, злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением путем установления, поддержания монопольно высоких цен влекут штраф на субъектов крупного предпринимательства в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год», — пояснили в агентстве.

Напомним, сотовые операторы Казахстана начали поднимать цены.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что в Казахстане проблема с интернетом связана с дешевыми тарифами и активным пользованием казахстанцев. Отвечая на вопрос Президента Касым-Жомарта Токаева о качестве интернета, Мусин ответил, что в отрасли имеются две глобальные проблемы и обе они связаны с людьми. «(Первая проблема — радиофобы. — Прим.).Вторая проблема — дешевизна тарифов и то, что наши пользователи постоянно зависают в интернете. Если за границей сравнить, там, прежде чем открыть любое видео, пользователь подумает, а оно ему надо или нет, потому что его мегабайты сжигаются и он теряет деньги», — заявил Мусин.

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