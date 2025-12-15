Основной фактор — невнимательность водителей
Начальник управления полиции Костаная Булат Иманов назвал невнимательность водителей главной причиной большинства дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. По его словам, почти в каждом случае аварии можно было избежать, если бы водитель проявил должную осторожность.
Резонансные случаи на пешеходных переходах
Комментируя последние резонансные ДТП, Иманов привёл в пример недавнюю аварию с участием пешехода:
«Возьмём любое ДТП со смертельным исходом. Последняя авария: водитель автобуса останавливается. Второй водитель на пешеходном переходе просто не пропускает, сбивает. Скорость пока ещё не установлена. В рамках уголовного дела будет назначаться экспертиза, которая определит нам скорость этого транспортного средства», – отметил он.
Он напомнил и о предшествующем происшествии на улице Амангельды:
«Предпоследнее ДТП, которое было у нас на ул. Амангельды, то же самое. Водитель просто-напросто прямо на самом пешеходном переходе сбивает пешехода. Просто невнимательность водителей».
Трагедия с участием большегруза
Отдельно начальник управления полиции остановился на трагедии напротив магазина «Аврора», где под колёса большегрузного автомобиля попала пожилая женщина:
«Единственное могу назвать, например, бабушку задавили напротив магазина “Аврора”. Там мусор вывозящая компания, на КамАЗе. Он просто не заметил её из-за своих габаритов», – рассказал Иманов.
По его словам, в адрес компании направлено представление:
«Мы направили им представление, чтобы они на все свои автомашины большегрузные поставили камеры заднего вида, чтобы водитель мог видеть, кто находится за его автомашиной».
Призыв к повышению внимания на дорогах
Полиция Костаная в очередной раз обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными, снижать скорость перед пешеходными переходами и помнить, что любое пренебрежение правилами может привести к трагедии.
Кто получит социальные выплаты к Новому году в РК
Циклон не сдаётся: метели, гололёд и мороз до –28°
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.