Основной фактор — невнимательность водителей

Начальник управления полиции Костаная Булат Иманов назвал невнимательность водителей главной причиной большинства дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. По его словам, почти в каждом случае аварии можно было избежать, если бы водитель проявил должную осторожность.

Резонансные случаи на пешеходных переходах

Комментируя последние резонансные ДТП, Иманов привёл в пример недавнюю аварию с участием пешехода:

«Возьмём любое ДТП со смертельным исходом. Последняя авария: водитель автобуса останавливается. Второй водитель на пешеходном переходе просто не пропускает, сбивает. Скорость пока ещё не установлена. В рамках уголовного дела будет назначаться экспертиза, которая определит нам скорость этого транспортного средства», – отметил он.

Он напомнил и о предшествующем происшествии на улице Амангельды:

«Предпоследнее ДТП, которое было у нас на ул. Амангельды, то же самое. Водитель просто-напросто прямо на самом пешеходном переходе сбивает пешехода. Просто невнимательность водителей».

Трагедия с участием большегруза

Отдельно начальник управления полиции остановился на трагедии напротив магазина «Аврора», где под колёса большегрузного автомобиля попала пожилая женщина:

«Единственное могу назвать, например, бабушку задавили напротив магазина “Аврора”. Там мусор вывозящая компания, на КамАЗе. Он просто не заметил её из-за своих габаритов», – рассказал Иманов.

По его словам, в адрес компании направлено представление:

«Мы направили им представление, чтобы они на все свои автомашины большегрузные поставили камеры заднего вида, чтобы водитель мог видеть, кто находится за его автомашиной».

Призыв к повышению внимания на дорогах

Полиция Костаная в очередной раз обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными, снижать скорость перед пешеходными переходами и помнить, что любое пренебрежение правилами может привести к трагедии.

Известна ли скорость авто? Полиция прокомментировала ДТП с гибелью жительницы Костаная Начальник управления полиции Костаная Булат Иманов прокомментировал одно из последних резонансных ДТП с участием пешехода...

Кто получит социальные выплаты к Новому году в РК В преддверии окончания года тема дополнительных социальных выплат остаётся одной из самых актуальных для многодетных...