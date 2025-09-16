 Ya Metrika Fast
Банки будут передавать информацию о счетах казахстанцев в органы госдоходов

— Сегодня, 15:17
Изображение для новости: Банки будут передавать информацию о счетах казахстанцев в органы госдоходов

pixabay.com

Подготовлен проект приказа министра финансов «Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах», сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – повысить эффективность налогового администрирования и своевременно выявить налоговые риски.

Как ожидается, принятие приказа позволит:

  • эффективно выполнять задачи по налоговому администрированию;
  • своевременно установить лица, занижающие налогооблагаемый доход;
  • выявить юридические и физические лица, уклоняющиеся от уплаты налогов.

Что в целом приведет к увеличению поступлений в бюджет и уменьшению доли теневой экономики.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 29 сентября.



