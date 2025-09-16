Подготовлен проект приказа министра финансов «Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах», сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – повысить эффективность налогового администрирования и своевременно выявить налоговые риски.

Как ожидается, принятие приказа позволит:

эффективно выполнять задачи по налоговому администрированию;

своевременно установить лица, занижающие налогооблагаемый доход;

выявить юридические и физические лица, уклоняющиеся от уплаты налогов.

Что в целом приведет к увеличению поступлений в бюджет и уменьшению доли теневой экономики.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 29 сентября.

