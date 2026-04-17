Барачное жильё под контроль: акиматам поручили провести ревизию

В Казахстане планируют усилить контроль за жильём барачного типа, которое используется под аренду. Соответствующее поручение озвучено на уровне правительства.

Как отмечается, такие объекты нередко оформлены как частные дома, однако фактически функционируют как общежития. Это создает дополнительные риски — как для правопорядка, так и для городской инфраструктуры.

В связи с этим Министерству внутренних дел совместно с Министерством юстиции и профильными ведомствами поручено разработать меры по ограничению так называемых «теневых» услуг аренды. Речь идет, в том числе, о внедрении цифровых инструментов контроля.

Акиматам регионов поручено навести порядок в данном сегменте и провести ревизию регистрационных кодов объектов недвижимости, используемых под сдачу.

В правительстве подчеркивают, что эти меры направлены на упорядочение рынка аренды и повышение прозрачности использования жилого фонда.

