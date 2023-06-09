Базовая ставка в Казахстане может снизиться в следующем году – эксперты

Снижению ставки может способствовать замедление инфляции до 12,9% в течение года против текущего показателя в 15,9%, сообщает zakon.kz.

По данным опроса Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), 54% экспертов ожидают, что в июле Нацбанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16,75%. Другие участники не исключают ее снижение до 16,5% годовых. При этом отмечается, что в течение 12 месяцев базовая ставка может быть снижена до 13,5%.

«Наблюдаемое замедление месячной инфляции в мае до 0,6% – минимального показателя за последние 17 месяцев и, соответственно, снижение годового показателя – до 15,9% в мае с 16,8% в апреле – на фоне проводимой НБРК дезинфляционной политики, начала нового плодоовощного сезона и снижения внешнего инфляционного давления, открывает окно для снижения базовой ставки в обозримом будущем».

Добавим, что в 2023 году Нацбанк ожидает инфляцию в пределах 11 – 14% в сравнении с 20,3% в 2022 году.

По мнению экспертов, национальная валюта в следующем году может несколько ослабнуть. Так, уже в июле курс доллара к нацвалюте составит 453,2 тенге, с текущих 446,6. Через год курс может сложиться на уровне 472,6 тенге за доллар.

Эксперты также ожидают, что цены на нефть в следующем году способны вырасти на 10% – с 76,8 до 83,3 доллара США.

«Участники опроса прогнозируют, что к началу июля 2023 года оперативные меры ОПЕК+ по снижению предложения будут оказывать поддержку котировкам нефти и могут сдержать их дальнейшее падение из–за растущих опасений за будущий спрос».

На фоне этих факторов, прогноз по росту ВВП страны на последующие 12 месяцев сохранился позитивным – 3,7% против 3,2% в 2022 году, заключили в АФК.

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